SI EL FEEDLOT ESTÁ SANO, ENGORDA MEJOR

PROVINCIA

PROVINCIA. Cuenta DNI: cuáles son las promociones de enero para ahorrar hasta $126.000

El Banco Provincia de Buenos Aires anunció que en el primer mes de 2024 seguirán los beneficios para los usuarios de la billetera digital.

Los beneficios y descuentos de Cuenta DNI del Banco Provincia continuarán durante enero con ahorros en carnes, granjas, pescaderías, verdulerías, ferias y mercados y supermercados, con lo que una familia con dos adultos podrá ahorrar $ 126.000 si aprovecha a pleno la billetera digital gratuita.

"Con descuentos especiales, reintegros y hasta una nueva promoción especial para aprovechar en la Costa Atlántica los más de 8,1 millones de personas que forman parte de la Comunidad Cuenta DNI pueden ahorrar hasta $ 63.000 cada una si utilizan todos los reintegros que ofrece app", se informó en un comunicado. En tanto, "si en una casa hay al menos dos personas adultas la cifra se duplica y llega a los $ 126.000", señalaron desde la entidad.

Además, estos montos de reintegros pueden ser aun mayores, si acceden a los beneficios para jóvenes de 13 a 17 años o mayores de 60, o si utiliza la promoción especial en comercios destacados de la Costa Atlántica durante la temporada de verano.?

De esta manera, detallaron las compras en carnicerías, granjas y pescaderías:? 35% de descuento en comercios adheridos los sábados con tope de reintegro de $ 4.500 pesos por semana y persona, por lo que ahorro mensual puede llegar a $ 18.000. ?

En verdulerías y fruterías habrá un 40% de descuento los sábados, con tope de reintegro de $2.500 por persona por semana, por lo que el ahorro mensual alcanza los $10.000.

En comercios de barrio el descuento será del 30% con tope de $ 3.000 los días miércoles y jueves. En total, el ahorro mensual en este rubro llega a $ 15.000, ya que enero tiene cinco miércoles.

En ferias, mercados, eventos y entidades educativas, las compras en negocios que operen a través de la billetera tendrán un 40% de?descuento, con tope unificado de $3.000 por semana y persona. En total, el ahorro alcanza el primer mes de 2024 los $15.000 por semana.

Supermercados y la Costa

Mientras que en supermercados el descuento será del 20% los lunes 8 y 22 y los martes 9 y 23 de enero, con tope de $ 2.500 por semana y por persona, de esta manera el ahorro mensual alcanza los $ 5.000.

Asimismo, desde la entidad ofrecen "Ahorros Extra" para viven o viajen a la Costa Atlántica durante el verano pudiendo ahorrar hasta $ 15.000 adicionales si utilizan la promo de 40% de descuento en comercios destacados como "Manolo" y "Chichilo", dos firmas emblemáticas de la Costa.

Los jóvenes de 13 a 17 años pueden ahorrar $4.500 más, a través de dos beneficios exclusivos: $2.500 de reintegro en compras con QR en cualquier comercio de viernes a martes y $2.000 mensuales en recargas de celulares y tarjetas de transporte.

Las personas mayores de 60 tienen en el mes $2.500 adicionales, a partir del reintegro en compras con QR en cualquier comercio, de viernes a martes. (DIB)

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